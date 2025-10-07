El Ejecutivo local elevó a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) para que llame a Licitación Pública para el otorgamiento del uso y concesión de las unidades turísticas fiscales denominadas Playa Cardiel, ubicado en la zona norte, y también Faro Norte, en el sur de la ciudad.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde el gobierno comunal se explicó que “se ha elaborado un proyecto de Ordenanza que contempla la autorización para que el Ente Municipal de Turismo y Cultura realice un Pliego de Bases y Condiciones como marco normativo para el desarrollo de la licitación, pretendiendo dotar a las zonas en cuestión de una propuesta turística que contenga criterios estéticos amigables con el recurso de arena y mar, poniendo especial énfasis en la aplicación de tecnologías sustentables y de accesibilidad”.

Además, se remarcó que “se trata de dos unidades turísticas fiscales cuyos ex concesionarios se hallan en la actualidad como permisionarios con carácter precario y es por esto que, continuando con la política turística orientada a la regularización administrativa de las unidades turísticas fiscales, se ha decidido implementar el marco que asegure las condiciones necesarias para fomentar la inversión en el predio".

Entonces, añadieron que incluirá "una cláusula de preferencia a favor de las empresas que tuvieron a su cargo la explotación y cuya actuación ha resultado en un cumplimiento íntegro de las obras, servicios y demás obligaciones contractuales asumidas, constituyéndose en concesionarios con antecedentes intachables, que han brindado a la comunidad servicios de excelencia a través de los años de contrato con el Municipio”.

En ese sentido, se subrayó que “tal criterio ha sido aplicado en otros sectores costeros de la ciudad (Playa Grande, Torreón del Monje, La Perla, entre otros) y también en experiencias portuarias, donde el reconocimiento de la preferencia funciona como incentivo para el capital privado que ya invirtió, cumplió y sostuvo la explotación de bienes públicos. Se trata de una señal de seguridad jurídica, de estímulo al cumplimiento contractual y de promoción de nuevas inversiones”.

Y se puntualizó que “la Municipalidad de General Pueyrredon ya ha reconocido este mecanismo en múltiples licitaciones de UTF, justificándolo como herramienta para garantizar continuidad, premiar el cumplimiento e incentivar la inversión privada en bienes públicos. A ello se suman antecedentes en iniciativas privadas y concesiones portuarias, donde los criterios de inversión realizada, cumplimiento y generación de empleo fueron determinantes".

“En este marco, y conforme a lo previsto en el régimen de concesiones sobre bienes públicos, corresponde reafirmar la potestad del Municipio de incluir beneficios objetivos y razonables en los pliegos, siempre que respondan al interés público y se encuentren debidamente fundados. Con el propósito de fortalecer el desarrollo turístico de nuestras playas, se impulsa la búsqueda de una inversión que genere un impacto positivo y duradero para la ciudad. Esta propuesta tiene como eje principal la promoción de un turismo responsable, que respete el entorno natural costero y contribuya a la conservación del ecosistema marino y terrestre”, finaliza el texto.