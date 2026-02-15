En los últimos días, la presencia de medusas en plazas de Mar del Plata generó temor entre los bañistas y se vinculó principalmente con el aumento de la temperatura del agua y con condiciones particulares de marea y viento. “Generalmente cuando empieza a subir la temperatura del agua hay mayor probabilidad de tener aguas vivas”, señaló el jefe de sección de Punta Mogotes, Germán Corso.

En diálogo con El Marplatense, el funcionario detalló que lo ocurrido en esa zona fue un caso puntual: “Lo que pasó ese día en Punta Mogotes es que la marea las atrajo más hacia la orilla y, como hubo poca marea y poco viento, quedaron estancadas en toda la bahía”. A diferencia de otras playas, esta combinación de factores provocó una mayor concentración cerca de la costa.

Corso aclaró que se trató de medusas pequeñas, habituales en la región, “esas chiquititas que vemos cuando caminamos por la costa, de unos 20 centímetros de diámetro, algunas transparentes y otras de color turquesa”. Y llevó tranquilidad sobre su peligrosidad: “Este tipo de aguas vivas que tenemos acá no reviste mayor gravedad, más que un poco de picazón”.

El funcionario indicó que el miedo se propagó rápidamente entre los visitantes: “Empezaron a picar a la mañana, se corrió la voz y después la gente ya no se quería meter más al agua”. Sin embargo, remarcó que no se registraron cuadros severos y que “no hubo ningún caso grave ni personas con reacciones alérgicas importantes”.

En cuanto a las recomendaciones ante una picadura, Corso precisó que “lo que no es conveniente es frotarse con arena o con la misma agua, porque se desparrama más el veneno de los tentáculos”. En cambio, aconsejó “agua tibia y vinagre”, además de algunas soluciones específicas con amoníaco. También advirtió que se debe prestar especial atención si la picadura afecta zonas sensibles o si la persona presenta síntomas alérgicos, y ante estas situaciones “hay que llevarla al médico”.

Finalmente, insistió en llevar calma a la población: “Que la gente se quede tranquila, no reviste gravedad y las aguas vivas están siempre. Ese día se dio un caso particular porque entraron muchas, pero no es algo que pase cada tantos años”.