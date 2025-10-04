El Ejecutivo local elevó a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para formalizar la prórroga del contrato de concesión de la Unidad Turística Fiscal Playa Rejón/Strobel a su actual permisionario Pridemax SA.

En la documentación, al cual El Marplatense tuvo acceso, desde el gobierno comunal se explicó que “el Pliego de Bases y Condiciones que diera origen al llamado a licitación pública de la Unidad, contempla en su Artículo 5º de las Cláusulas Particulares: Período de prórroga: se establece un período de prórroga de cinco años sujeto al cumplimiento de las obligaciones especificadas en este Pliego, los contratos respectivos y no siendo pasible el concesionario de sanciones reiteradas. En todos los casos deberá contar con la autorización del Honorable Concejo Deliberante”.

En ese sentido, se indicó que “el contrato de concesión original que fuera adjudicado mediante la Ordenanza Nº 14886 ha fenecido con fecha 30 de abril de 2024”.

A su vez, se remarcó que se “ha podido constatar un fiel cumplimiento de la firma Pridemax SA en forma integral a las obligaciones asumidas en el desarrollo de la concesión de la Unidad Turística Fiscal Playa Rejon/Strobel, entre las cuales se incluyen la conclusión de las obras comprometidas, la ausencia de sanciones, la inexistencia de deudas relacionadas con la concesión, etcétera”.

