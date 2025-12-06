Se llevó a cabo hoy en la Playa Deportiva del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) la Prueba Combinada para 200 aspirantes a guardavidas de las tres escuelas que funcionan en Mar del Plata. La actividad tuvo como objetivo avanzar en la formación profesional de quienes buscan obtener el título habilitante.

Por segundo año consecutivo, el Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández, junto a las escuelas Ara Volpe y Ciudad de Mar del Plata, organizaron en conjunto la prueba que consta de 1500 metros de nado y 1500 metros de trote.

El examen resulta fundamental, ya que aprobarlo habilita a los aspirantes a realizar prácticas profesionalizantes durante el verano y posteriormente rendir otras instancias: 400 metros crol en 7 minutos, 100 metros estilo pecho en 2 minutos y 50 segundos, además del examen de Técnicas y Estrategias de Salvamento y Salvamento Aplicado, requisitos indispensables para finalizar la carrera y obtener el título de guardavidas.

En paralelo, se desarrolló el Cruce Poseidón, bautismo en aguas abiertas que reunió a más de 500 nadadores entre Cabo Corrientes y Playa Varese. La experiencia estuvo destinada a personas que asisten a diferentes piletas de la ciudad y que participaron por primera vez de un desafío en el mar.

En esta edición participaron 13 instituciones: Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, Polideportivo Centenario, Polideportivo Las Heras, Polideportivo Colinas, Polideportivo Libertad, Club Atlético Kimberley, integrantes de la Base Naval Mar del Plata y del Ejército Argentino, Cleverfit, Caldea, Zorros Mar del Plata, Natatorio Fluir y Natatorio Municipal Santa Clara del Mar.

El cruce de 500 metros contó con un amplio operativo de seguridad, tanto desde el agua como desde la costa. El dispositivo estuvo a cargo de guardavidas del EMDER, Julián DiGiorgio, con un equipo de 20 tablas de rescate de Salvasurf Argentina, Pakuza Team y su equipo de seguridad acuática, además de los aspirantes a guardavidas que habían rendido previamente el examen y formaron un cordón de seguridad durante el recorrido. También se sumaron Deporte Social y el Sindicato de Guardavidas.