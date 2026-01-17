Casi el 80% de los residuos encontrados en playas de la provincia de Buenos Aires fueron plásticos, de acuerdo con el Censo Provincial de Basura Costera Marina realizado en septiembre y octubre de 2025 por la Red Costera Bonaerense (Recobo), que integra a instituciones gubernamentales y no gubernamentales de 17 municipios.

El estudio determinó que el 78,36% de los desechos registrados correspondieron a distintos tipos de plásticos, lo que representa un nuevo máximo en comparación con 2024, cuando el porcentaje había sido de 74,05%, y confirma una tendencia sostenida en los últimos años pese a las campañas de prevención y concientización.

Durante el relevamiento se contabilizaron 39.826 residuos en una superficie total de 172.359 metros cuadrados de playas. Las localidades censadas fueron San Pedro, Punta Lara, Punta Indio, Reserva Natural El Destino, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Necochea, Quequén, Marisol (Coronel Dorrego), Coronel Rosales, Villa del Mar, Ingeniero White, Bahía Blanca y Daniel Cerri.

Los resultados muestran que los fragmentos plásticos fueron el residuo más frecuente, con el 27,32% del total. Estos provienen de la degradación de objetos de mayor tamaño que no se biodegradan, sino que se fragmentan progresivamente en piezas más pequeñas, incluidos microplásticos, que pueden ser ingeridos por distintas especies e incorporarse a la cadena alimentaria.

En segundo lugar se ubicaron las colillas de cigarrillos, que representaron el 21,34% de los residuos censados. Aunque suelen pasar desapercibidas por su tamaño, están compuestas principalmente por acetato de celulosa, un plástico no biodegradable que libera nicotina, metales pesados y otros compuestos tóxicos durante su degradación, afectando la calidad del agua y la fauna marina.

El relevamiento también detectó restos de redes, sogas, líneas de pesca y otros desechos vinculados a la actividad pesquera, que constituyen un riesgo significativo para mamíferos marinos, aves y tortugas, ya que pueden provocar enmalles, enredos, lesiones y dificultades para alimentarse o desplazarse.

“Una gran proporción de los animales marinos que asistimos presentan interacción con residuos de origen antrópico, principalmente plásticos, ya sea por ingestión, enmalles o lesiones asociadas. En el caso de las tortugas marinas, estos residuos representan un problema especialmente grave, ya que suelen confundir bolsas, envoltorios y otros fragmentos plásticos con su alimento natural”, explicó Karina Álvarez, bióloga y responsable de proyectos de conservación de la Fundación Mundo Marino.

“En muchos casos, la ingestión de plástico provoca obstrucciones, desnutrición y cuadros clínicos complejos que requieren atención veterinaria especializada. Reducir la cantidad de residuos que llegan al mar es una medida directa de protección para estas especies”, agregó.

Fuente: con información de DIB