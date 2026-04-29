medioambiente

Punto Verde Móvil: ya recuperaron casi 7000 kilos de residuos en dos meses
En dos meses, el programa recuperó 6887 kilos de materiales reciclables y continuará con operativos itinerantes. Mañana estará de 09:00 a 12:00 en el Parque Primavesi.
En dos meses, el programa recuperó 6887 kilos de materiales reciclables y continuará con operativos itinerantes. Mañana estará de 09:00 a 12:00 en el Parque Primavesi.
Se trata de una agrupación de distintos barrios de la ciudad que promueven el plantado de árboles y medidas medioambientales. El promedio anual es de entre 3000 y 5000 árboles plantados, con una superviviencia de más del 80%.
"Si no hacemos algo por el planeta, las cosas no van a cambiar. Mar del Plata nos necesita y queremos hacer el pequeño aporte", detallaron las autoridades del establecimiento educativo.
La iniciativa busca que los alumnos de la Escuela Primaria y Secundaria profundicen sobre las nuevas tendencias en sostenibilidad, que incluyen problemáticas medioambientales, cuestiones sociales y de “governance” o transparencia.
A través de la La Defensoría del Pueblo Bonaerense, la iniciativa se llevó adelante en el Club Náutico de Mar del Plata este sábado. Se analizó la contaminación y su impacto en la fauna marina.
La iniciativa -que se replicó en diferentes ciudades del mundo- llegó a Mar del Plata de la mano de los socios del club. La obra trata de reducir el consumo de plásticos descartables y generar conciencia sobre la contaminación de mares y océanos.