A dos meses de su implementación, el Municipio informó que el Punto Verde Móvil logró recuperar 6887 kilos de residuos reciclables mediante operativos itinerantes realizados desde fines de febrero en distintos espacios públicos del distrito, con el objetivo de fortalecer la gestión sustentable. Mañana estarán de 09:00 a 12:00 en el Parque Primavesi.

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La iniciativa permitió evitar que estos materiales sean enterrados en el relleno sanitario, lo que contribuye a extender su vida útil. Asimismo, promueve la economía circular y desalienta la formación de microbasurales en la vía pública al incorporar los residuos a la cadena productiva.

Entre los materiales recepcionados se contabilizan 3050 kilos de residuos tecnológicos, 2214 kilos de vidrio, 578 kilos de papel y cartón, 513 kilos de plásticos, 224 kilos de pilas, 176 kilos de metales, además de 68 pares de anteojos y 111 litros de aceite vegetal usado, todos destinados a procesos de valorización y tratamiento responsable.

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Como se indicó, el próximo operativo se llevará a cabo este jueves de 09:00 a 12:00 en Parque Primavesi, donde los vecinos podrán acercar residuos eléctricos y electrónicos, pilas comunes y recargables, aceite vegetal usado, lentes y armazones en desuso, entre otros materiales especiales.

Desde su puesta en marcha, el Punto Verde Móvil recorrió diversos puntos del Partido de General Pueyrredon, como Plaza España, Plaza Colón, Plaza Giacchino, Plaza Gabín de Batán, Plaza Héroes de Malvinas y el barrio Cerrito Sur, brindando soluciones para la disposición sustentable de residuos.

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De acuerdo con lo informado, los resultados obtenidos ratifican la efectividad de estos dispositivos para el tratamiento de residuos de alto impacto ambiental, al tiempo que impulsan la transición hacia un modelo de economía circular y un municipio más limpio. El cronograma de operativos puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes.

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En paralelo, en distintas jornadas se desarrolla el programa Adoptá un árbol, impulsado por la Dirección de Gestión Ambiental, mediante el cual los vecinos pueden comprometerse con la forestación urbana al recibir un ejemplar arbóreo para plantar y cuidar en el frente de sus viviendas.

La inscripción para esta iniciativa se encuentra disponible en www.bit.ly/inscripcionadoptaunarbol y apunta a fortalecer el arbolado urbano, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.