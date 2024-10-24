Los vecinos podrán acercar ecobotellas, aceite vegetal usado en envases plásticos, desechos tecnológicos y neumáticos fuera de uso en su horario habitual, de 10 a 14. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.

Ads

Este viernes, el dispositivo móvil Punto Verde estará presente en la playa Redondo, ubicada en el barrio Santa Isabel, zona de Chapadmalal, en su horario habitual de 10 a 14. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.

Desde julio hasta octubre, ya se han recolectado 11 kilos de residuos eléctricos o electrónicos y más de 3.000 ecobotellas, que serán recuperadas para reintegrarlas al circuito productivo.

Ads

El Punto Verde estará puntualmente en la Reserva Paleontológica y Forestal La Redonda, en la intersección de la calle 749 y la ruta 11. Además, el sábado participará del 47 Aniversario del INIDEP, en Paseo Victoria Ocampo 1, Escollera Norte, de 14 a 18.

Puede interesarte

La semana siguiente, el dispositivo estará presente el viernes 1 de noviembre en la II Muestra de Educación Ambiental Cuidando Nuestra Casa Común, organizada por la Escuela Nueva Pompeya, en Libertad y Funes (capilla vieja), de 10 a 14. A cambio de la entrega de estos residuos, se entregarán plantines producidos en el vivero municipal.

Ads

Sobre esta iniciativa, que recientemente formó parte del Festival P3RLA, el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), Santiago Bonifatti, expresó su satisfacción: "Cada vez más marplatenses se suman, tanto a separar los residuos en sus casas como a traer este otro tipo de materiales que no van en la bolsa verde, pero que también pueden ser recuperados".

“En el Festival P3RLA tuvimos una gran concurrencia, y este evento es una vidriera para que empresas y emprendedores locales muestren lo que se puede hacer reciclando y recuperando desechos, utilizando fibras, tintes naturales y materiales de descarte del propio proceso productivo", agregó Bonifatti.

Puede interesarte

Entre julio y octubre, el Punto Verde Móvil ha recorrido 18 espacios e instituciones públicas, recepcionando un total de 11.700 kilos de desechos eléctricos y electrónicos, 1.231 litros de aceite vegetal usado, 3.010 ecobotellas, 545 kilos de plástico, 323 kilos de cartón, 795 kilos de papel, 485 kilos de vidrio, 84 kilos de metales y 135 neumáticos fuera de uso.