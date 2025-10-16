Las diseñadoras sostenibles Ana Paula Seara, IBI, Cecilia Scarrone y Lu Silva, junto a las curadoras Fedra Mauricci y Flor Salord, presentarán “Habitar las Raíces - Volver al Origen”, una nueva muestra instalativa que renueva la propuesta del Espacio Cabrales.

La exposición reúne proyectos textiles de impacto radicados en Mar del Plata y en otros territorios, donde el oficio, la recuperación de saberes, la reutilización de materiales y la creación artística se entretejen en relatos que hablan de transformación, identidad y sostenibilidad.

Desde materiales reciclados, fibras naturales y técnicas tradicionales hasta nuevas narrativas visuales y sensoriales, la muestra pone en valor el diseño local con una mirada de futuro, invitando a reflexionar sobre la importancia de las prácticas sostenibles en el arte y el diseño contemporáneo.

Porque crear también es una forma de habitar el presente, de cuidar los recursos y de sostener lo que importa. Una invitación abierta a sumergirse en una experiencia que celebra el hacer consciente y la conexión con nuestras raíces.

