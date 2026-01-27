Capacitación para Guardavidas: inscripciones abiertas hasta marzo
El Precurso se dicta con modalidad arancelada y no obligatoria, en la Pista Justo Román y el Natatorio Alberto Zorrilla.
El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y el Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández informaron que continúa abierta la inscripción al Precurso para la Carrera de Guardavidas 2026, que comenzó este enero y se extenderá hasta fines de marzo.
La capacitación es arancelada y de carácter no obligatorio, y puede iniciarse en cualquier momento dentro del período establecido. Los entrenamientos se desarrollan en la Pista de Atletismo Justo Román y en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla.
El Precurso tiene como objetivo preparar a los futuros estudiantes de la Carrera de Guardavidas y brindarles herramientas básicas para comenzar la cursada formal en el mes de abril con los conocimientos elementales requeridos.
Para obtener información sobre la inscripción, los interesados deben ingresar en www.mardelplata.gob.ar/capacitacionesiah. Para más información, se encuentran disponibles los siguientes canales de contacto: teléfono 481-6848, interno 4, y correo electrónico [email protected].
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión