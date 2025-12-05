El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) anunció la apertura de la preinscripción para el Programa Guardavidas Junior, destinado a jóvenes de 12 a 17 años con conocimientos previos de natación en pileta y en el mar. La propuesta busca acompañar a chicos que aspiran a realizar la carrera de guardavidas una vez finalizada la etapa escolar.

Ads

El programa es arancelado y se desarrolla en la Playa Deportiva de Varese, bajo la coordinación del Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández. Se ofrecen 80 cupos para enero y otros 80 para febrero, con clases de martes a viernes que completan un total de ocho encuentros por mes. La preinscripción puede realizarse en el enlace oficial: www.mardelplata.gob.ar/guardavidasjunior2026.

Se destacó además que la preinscripción no asegura el cupo definitivo. La vacante quedará confirmada una vez entregada la documentación requerida de manera presencial los lunes 15 y martes 16 de 13:30 a 16:30, y el miércoles 17 de 09:00 a 12:00, en el Instituto Arístides Hernández (Pista de Atletismo Justo Román).

Ads

Puede interesarte

En paralelo, el Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández informó que comenzó la inscripción para el Pre Curso de la Carrera de Guardavidas 2026, una capacitación no obligatoria de tres meses de duración. Se llevará a cabo durante enero, febrero y marzo en la Pista de Atletismo y en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla.

El objetivo del Pre Curso es brindar herramientas básicas a los futuros estudiantes de la Carrera de Guardavidas, de modo que puedan iniciar la cursada en abril con los conocimientos elementales. Para más información sobre la inscripción, se puede ingresar en www.bit.ly/PreCursoCarreradeGuardavidas2026. También están disponibles los canales de contacto: teléfono 481-6848 (interno 4) y correo electrónico [email protected] .

Ads