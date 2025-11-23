A partir de diciembre, Mar del Plata deberá comenzar a multar a quienes fumen fuera de los sectores autorizados en las playas. La medida surge de la ordenanza 25.845, aprobada en 2022, que establece la ampliación de áreas costeras libres de humo y fija que en la temporada 2025/2026 deben implementarse controles y sanciones para garantizar el cumplimiento.

La regulación abarca balnearios privados, concesiones municipales, unidades fiscales y el Complejo Punta Mogotes. Incluso habilita al Ejecutivo a extender la prohibición a playas públicas, aunque esa decisión aún no fue oficializada. El objetivo es reducir el impacto sanitario del tabaco, limitar la contaminación por colillas y promover hábitos saludables en plena temporada turística.

La norma exige que los concesionarios cuenten con espacios específicos para fumadores, recipientes adecuados para colillas y cartelería visible con la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud”. Hasta el momento, esas condiciones se cumplieron con relativo éxito, pero el Municipio no confirmó cómo instrumentará las multas este verano ni qué tipo de fiscalización se aplicará.

Las sanciones previstas oscilan entre el 0,15% y el 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales. Tomando como referencia el salario de 18 horas de septiembre ($339.328,21), las multas irían de $50.899 a $508.992, dependiendo del grado de incumplimiento.

La ordenanza amplía una regulación vigente desde 2010 que ya prohibía fumar en ambientes comerciales, plazas, parques y espacios públicos con áreas infantiles o recreativas. La extensión a la costa se sustenta también en estudios científicos que alertan sobre el impacto ambiental de las colillas: una sola puede tardar 18 meses en degradarse y contaminar hasta 1.000 litros de agua.

Con la llegada de la temporada 2026, Mar del Plata ingresa en una nueva etapa de control sanitario y ambiental en sus playas. El desafío será definir cómo se aplicarán las multas y garantizar que la medida se cumpla sin afectar el uso turístico del principal corredor costero de la ciudad.

