El Ejecutivo local elevó a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para avanzar con el llamado a Licitación Pública con el objetivo de otorgar en concesión el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Camping Municipal, ubicada en el km 1 del Paseo Costanero Sur Arturo Illia.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se indica que en “el Expediente Nº 8861-1-2019 fue presentado un proyecto de iniciativa privada por la firma Bien Producido SA que obtuvo como resultado el dictado del Decreto Nº226/22, declarándola iniciadora”.

En ese sentido, se explicó que “el proyecto contempla un desarrollo acorde con las nuevas tendencias en materia de alojamiento, teniendo en cuenta que se trata de un predio cuyo último proceso licitatorio data del año 1990, y brinda nuevas posibilidades que permiten una mayor diversificación de la oferta turística, en un marco de respeto al entorno natural donde se desarrolla, aportando una forestación integral del predio, y a su vez incorpora normas de accesibilidad y sustentabilidad”.

A su vez, se remarcó que “se ha realizado el presente Proyecto de Ordenanza que autoriza este llamado, y a su vez encomienda al Ente Municipal de Turismo y Cultura la realización de todos los aspectos operativos, incluyendo la realización del Pliego de Bases y Condiciones definitivo, el cual deberá respetar los lineamientos establecidos en el proyecto obrante en el Expediente Nº8861-1-2019, en el que se incluirá una cláusula de preferencia a favor del iniciador de acuerdo a lo normando por la Ordenanza 19203”.

En la documentación, se puntualizó además que la “la propuesta de inversión en UTF Camping Municipal consistente en uso, ocupación y explotación de la misma con destino a la prestación de servicios turísticos. Ejecución de obras edilicias de infraestructura, la reforestación y forestación integral del predio”.

En ese contexto, se resaltó que se pretende el “desarrollo de un complejo cuya actividad principal es la prestación del servicio de alojamiento bajo la modalidad de glamping, enmarcada en el turismo de naturaleza”.

Los alojamientos de glamping se encuentran siempre al aire libre, y muy frecuentemente, dentro de parque nacionales, en zonas montañosas, playas, campos, bosques, selvas, desiertos o extensos jardines.

Cada glamping cuenta obligatoriamente con una cama (muy a menudo king size), un baño privado, servicios exclusivos y una zona de relax para apreciar la naturaleza que le rodea.