La Dirección General de Transporte de la Municipalidad anunció modificaciones en los recorridos de las líneas de colectivos 551, 552, 553 y 573, que comenzarán a regir desde mañana en la zona del microcentro de Mar del Plata.

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Se recuerda que estas líneas habían modificado su recorrido durante la pandemia, con el objetivo de instalar decks en locales gastronómicos de la calle Belgrano. Hasta hoy llegaban por Lamadrid hasta el Bulevard Marítimo, pero retomarán sus viejos recorridos con nuevas paradas.

En el caso de la línea 552, en sus ramales A y B, el nuevo recorrido irá desde avenida Independencia y avenida Colón, continuará por Independencia hasta Belgrano y, desde allí, hasta la avenida Patricio Peralta Ramos, donde retomará su trayecto habitual. En este tramo se establecieron paradas en Independencia y Moreno; Belgrano y Catamarca; Belgrano y Mitre; y Belgrano entre Santiago del Estero y Santa Fe.

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Por su parte, la línea 573, en sus ramales A, B y BP, circulará desde Hipólito Yrigoyen y avenida Colón por Yrigoyen hasta Belgrano, y luego hacia la avenida Patricio Peralta Ramos para retomar su recorrido actual. Tendrá paradas en Belgrano y Mitre, y en Belgrano entre Santiago del Estero y Santa Fe.

Finalmente, las líneas 551 y 553 modificarán su trayecto desde Córdoba y Saavedra, continuando por Córdoba hasta Belgrano y desde allí hasta la avenida Patricio Peralta Ramos, donde retomarán el recorrido vigente. En este caso, las nuevas paradas estarán ubicadas en Córdoba y Peña; Córdoba y Alvarado; Córdoba y Rawson; Córdoba y Falucho; Córdoba y Bolívar; y Belgrano entre Santiago del Estero y Santa Fe.

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