emergencia climática

Miércoles con mejoras tras el temporal, con descenso de temperatura y vientos moderados
Luego de las intensas jornadas de inestabilidad que afectaron a la región, el clima en comienza a mostrar una mejora progresiva este miércoles.
Luego de las intensas jornadas de inestabilidad que afectaron a la región, el clima en comienza a mostrar una mejora progresiva este miércoles.
El objetivo es establecer las herramientas para que Argentina se adapte al cambio climático. Guillermo Cañete, referente de la Fundación Vida Silvestre en Mar del Plata, manifestó: "Tenemos que entender que somos parte del ambiente y nuestro modo de vida depende del ambiente, por lo que en ese senti