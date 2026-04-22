Argentina declaró la emergencia climática: "Surge del interés de los jóvenes"

El objetivo es establecer las herramientas para que Argentina se adapte al cambio climático. Guillermo Cañete, referente de la Fundación Vida Silvestre en Mar del Plata, manifestó: "Tenemos que entender que somos parte del ambiente y nuestro modo de vida depende del ambiente, por lo que en ese senti