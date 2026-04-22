Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima, en un contexto de nubosidad variable y ambiente más fresco. Durante las primeras horas aún podrían registrarse lloviznas aisladas, aunque la tendencia será hacia condiciones más estables con el correr del día.

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El viento será uno de los factores clave de la jornada: soplará desde el sector suroeste con ráfagas moderadas que podrían alcanzar los 32 km/h durante la mañana, rotando luego al oeste y perdiendo intensidad. Esta situación favorecerá una mejora en la visibilidad y un progresivo cese de la inestabilidad que marcó el inicio de la semana en la ciudad.

En la zona del Puerto y la franja costera, el estado del mar tenderá a normalizarse hacia la tarde, lo que permitirá retomar de a poco las actividades portuarias y recreativas. Aun así, se recomienda precaución debido a la humedad residual y posibles bancos de niebla en sectores puntuales durante la mañana.

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Hacia el interior del partido de General Pueyrredon, en localidades como Batán y Sierra de los Padres, las condiciones serán similares. Se espera una disminución de la nubosidad y la aparición intermitente del sol, aunque con un marcado descenso térmico, especialmente en las primeras y últimas horas del día.

En el resto de la Costa Atlántica, localidades como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell también experimentarán una mejora gradual. Si bien la probabilidad de precipitaciones será baja durante la tarde, las autoridades recomiendan circular con precaución debido a calzadas húmedas.

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De cara al resto de la semana, el pronóstico es alentador: a partir del jueves se espera un cielo mayormente despejado y temperaturas máximas cercanas a los 20°C, condiciones que se mantendrían durante el viernes y darían paso a un fin de semana con tiempo estable en toda la región.