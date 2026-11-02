Las entidades que representan a taxis y remises de Mar del Plata solicitaron un aumento del 27% en las tarifas, argumentando que el incremento de los costos de mantenimiento y funcionamiento de los vehículos afecta la rentabilidad de la actividad. El pedido comenzó a analizarse este lunes en el Concejo Deliberante, aunque todavía no existe una definición sobre su implementación.

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El concejal Guido García explicó que las organizaciones del sector presentaron un estudio de costos que refleja un incremento cercano al 30% respecto de la última solicitud realizada el año pasado. Entre los principales factores mencionados se encuentran las subas en los combustibles, lubricantes, neumáticos y otros insumos necesarios para la prestación del servicio.

"En el día de hoy tratamos la nota particular de entidades de taxis y remises en la cual solicitan un incremento de la tarifa en un 27%", detalló el edil, quien remarcó que se trata de una iniciativa impulsada por los representantes de la actividad.

En ese sentido, García aclaró que el Concejo Deliberante todavía no determinó si corresponde autorizar el incremento y que será necesario contar con información técnica antes de avanzar con una resolución.

"Nosotros no estamos planteando que sea necesario aplicar el aumento, es un pedido que hace el sector", sostuvo.

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A partir de la presentación, se resolvió solicitar un estudio de costos a la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para contrastar los valores expuestos por las entidades con los datos oficiales.

Según explicó el concejal, una vez que se disponga de ese informe comparativo, se analizará si corresponde aprobar la actualización tarifaria y, en ese caso, qué porcentaje debería aplicarse.

"Una vez que tengamos el estudio de costos comparativos, se resolverá o no otorgar el aumento, o se evaluará qué porcentaje, si es el solicitado u otro", precisó García.

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De esta manera, el pedido de aumento del 27% permanece en evaluación, mientras el Concejo Deliberante aguarda la respuesta del área de Transporte para continuar con el tratamiento del expediente.

Por el momento, no se estableció una fecha para resolver la solicitud ni se confirmó una modificación en los valores que abonan los pasajeros de taxis y remises en Mar del Plata.

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