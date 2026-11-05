Mar del Plata definió sus representantes nacionales para el Festival Nacional de Folklore de Cosquín
Luego de varias instancias selectivas que se desarrollaron en el Museo MAR y el Teatro Auditorium fueron elegidos diversos artistas en las ramas de Música y Danza, que participarán de la fiesta los días 14 y 15 de enero.
Mar del Plata ya definió sus representantes en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín el 14 y 15 de enero, luego de cinco instancias selectivas del Pre Cosquín desarrolladas durante tres jornadas en el Museo Mar y el Teatro Auditórium, en sus salas Astor Piazzolla y Payró. Los seleccionados fueron en las ramas de Música y Danza.
Música:
- Solista Vocal: Laura Bondar y Franco Coria.
- Conjunto Vocal: Runas del Sol.
- Solista Instrumental: Silvia Castro.
- Conjunto Instrumental: Los Vasconcelo.
- Canción Inédita: Del Pájaro Libre.
Danza:
Solista Malambo Masculino: Rafael Mendoza.
Solista Malambo Femenino: Fátima López.
Conjunto Malambo: El Mala Cara.
Pareja de Baile Tradicional: Villalba - Ibáñez.
Pareja de Baile Estilizada: Peralta - Guzmán.
Conjunto de Baile: Huellas Argentinas.
Por otro lado, José Antonio Boccanfuso destacó la importancia de la sexta edición del Pre Cosquín y expresó su agradecimiento a los artistas, al equipo de organización y a las autoridades de los espacios culturales que hicieron posible el certamen.
Asimismo, resaltó el acompañamiento del Sindicato de Panaderos y de su secretario general, Matías Coronel, por confiar en esta propuesta desde su área de Cultura y reconocer al Pre Cosquín como una plataforma de oportunidades para el desarrollo y la proyección de los artistas emergentes.