El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3099), en Plaza España de Mar del Plata, presentó su agenda de actividades para noviembre, con propuestas culturales y científicas destinadas a toda la familia. Entre las iniciativas destacadas se encuentra un taller de modelado de dinosaurios para niños, que se realizará el viernes 21.

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El museo mantiene el siguiente cronograma habitual de atención: los lunes, miércoles, jueves y viernes abre de 10:00 a 16:00, mientras que los sábados y domingos funciona de 14:00 a 19:00. Los martes permanece cerrado. Se recuerda que el último ingreso se permite hasta 30 minutos antes del horario de cierre.

En cuanto al calendario especial de noviembre, el establecimiento permanecerá cerrado al público hoy, el lunes y el miércoles. En tanto, el domingo 23 abrirá en su horario habitual, de 14:00 a 19:00. Además, todos los miércoles el acceso al museo es gratuito para el público en general.

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Una de las actividades centrales del mes será el Taller de modelado de dinosaurios, previsto para el viernes 21 a las 17:00. La propuesta combinará arte y ciencia y permitirá que los participantes conozcan distintas especies de dinosaurios y elaboren sus propias creaciones.

La actividad está destinada a niños de 6 a 11 años e incluye todos los materiales necesarios para dibujar, modelar en pasta y pintar. También habrá souvenirs y regalos sorpresa.

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Para realizar consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @tallermelocoton o mediante las redes sociales oficiales del Museo Scaglia.

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Para obtener más información, realizar consultas o conocer otras propuestas del Museo, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 495-3161 y 473-8791, o ingresar al perfil de Instagram @museolorenzoscagliamgp.

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