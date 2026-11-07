Este domingo 8 a las 17:00 el Museo MAR (López de Gomara y la costa) será escenario del estreno de Tiempo de adviento, una obra teatral escrita por Patricia Casalvieri y dirigida por Lalo Alías. La propuesta, que rinde homenaje a Adelina Dematti de Alaye, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, se presentará en el marco de la iniciativa Teatro por la memoria, a los 50 años de la dictadura cívico-militar, con entrada libre y gratuita.

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La dramaturgia de Tiempo de adviento surgió a partir del proyecto Dramaturgias de Archivo, desarrollado con materiales documentales del Archivo Histórico Ricardo Levene de la Provincia de Buenos Aires. La pieza constituye un homenaje a Adelina Dematti de Alaye, conocida popularmente como la “madre fotógrafa”, quien dedicó más de tres décadas a la búsqueda incansable de su hijo, Carlos Esteban Alaye, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

Durante ese recorrido, Adelina documentó minuciosamente con su cámara cada paso, reclamo y encuentro relacionado con la búsqueda de su hijo, convirtiendo sus registros en un testimonio fundamental de la lucha por la memoria y los derechos humanos.

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La obra cuenta con la interpretación de Rosita Pelaia, el diseño sonoro de Tomás Alías Ardanaz, las proyecciones de Carpincho López y la dirección de Lalo Alías.

Antes de la función, se realizará una performance a cargo del grupo de intervenciones urbanas El carromato. Además, al finalizar la presentación, tendrá lugar una charla con los responsables de la puesta en escena y referentes vinculados al proyecto y a los organismos de derechos humanos.

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Del encuentro participarán la autora de la obra, Patricia Casalvieri; el coordinador del proyecto Dramaturgias de Archivo, Gastón Marioni; la directora del Archivo Histórico Ricardo Levene, Alicia Sarno; y Adriana Metz, en representación de las organizaciones de derechos humanos de Mar del Plata.

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