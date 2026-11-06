Mar del Plata tendrá un nuevo espacio dedicado al arte y la cultura con el estreno de “La Cuarta Pared”, una propuesta de streaming impulsada por El Marplatense que comenzará a emitirse este fin de semana desde el Teatro Tronador.

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El programa buscará acercar al público las historias, experiencias y proyectos de quienes forman parte de la actividad cultural local. A través de entrevistas, charlas y contenidos especiales, se abordarán diferentes disciplinas como la literatura, la música, el cine, el teatro y el patrimonio, además de nuevas manifestaciones artísticas.

Una de las particularidades del ciclo será su lugar de realización: las transmisiones se llevarán adelante desde un estudio instalado en el hall del Teatro Tronador, uno de los espacios más representativos de la actividad artística de Mar del Plata.

Los primeros dos programas se emitirán el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, entre las 20 y las 21, y podrán seguirse a través del canal de YouTube de Strim El Marplatense.

En esta primera etapa, la conducción estará a cargo del periodista Marcelo Gobello, quien encabezará las emisiones inaugurales. Sin embargo, la propuesta no contará con un presentador permanente, ya que la conducción irá cambiando según los temas y los invitados de cada encuentro.

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De esta manera, el ciclo incorporará diferentes voces y perspectivas, con el objetivo de generar conversaciones que permitan conocer más de cerca el trabajo de los protagonistas de la cultura marplatense.

Con este lanzamiento, El Marplatense amplía su propuesta de contenidos digitales y suma una nueva plataforma para difundir la producción artística local y regional, acercando al público historias, proyectos y expresiones que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.