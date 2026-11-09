Abel Pintos fue el artista elegido para interpretar una canción ante el papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la provincia de Buenos Aires.

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El músico interpretó La llave, una composición propia que seleccionó especialmente para la ocasión. Lo hizo acompañado por integrantes del coro de la institución y a pocos metros del pontífice.

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La presentación tuvo lugar en el marco de un encuentro marcado por la música y la espiritualidad. Según se informó, el Papa siguió la interpretación de Pintos, que compartió con los integrantes del coro un momento especialmente significativo.

A lo largo de su trayectoria, el cantante también ha participado en iniciativas vinculadas con la salud, la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente, con actividades que buscan extender su compromiso más allá de los escenarios.

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