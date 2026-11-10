La música popular argentina atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento de Marcos Máximo Camino, de 76 años, histórico acordeonista y líder de Los Palmeras. El músico fue hallado sin vida esta tarde en un inmueble ubicado en Alvear 4900, en la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba su estudio de grabación.

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Según las primeras informaciones del procedimiento, un familiar directo acudió al establecimiento luego de no tener novedades sobre el paradero del artista desde el mediodía. Al llegar, encontró al músico sin vida y dio aviso inmediato al 911.

Tras la alerta, se desplegó un operativo con la participación de efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) y médicos policiales, quienes constataron el fallecimiento.

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Por disposición de la Fiscalía de Homicidios en turno del Poder Judicial santafesino, personal del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) inició las tareas de relevamiento y peritaje en el inmueble.

Además, los investigadores preservaron las imágenes del sistema de videovigilancia privado del establecimiento para incorporarlas al expediente judicial y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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Finalmente, el cuerpo del músico fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia de rigor. El estudio permitirá determinar las causas médicas del fallecimiento, mientras continúa la investigación fiscal.

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