Sigue el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en este martes, con películas como Un hombre de su tiempo, Elsinore y Growth of the soil, además de dos producciones argentinas como El acto en cuestión y La virgen de la tosquera.

Ads

Bien temprano, a las 12:00 en el Ambassador 1, se proyecta Un hombre de su tiempo de Emmanuel Marre, film ambientado en la Francia ocupada por el nazismo en 1940. En ese contexto, se cuenta un fracaso personal y político.

A las 19:30 en la Sala Piazzolla se podrá ver Elsinore de Simon Stone, con Andrew Scott y Olivia Colman. Esta película premiada en el Festival de Toronto, cuenta un tramo crítico en la vida de Ian Charleson, el actor que protagonizó el clásico de los 90’s Carrozas de fuego.

Puede interesarte

Dentro de la sección Luces nórdicas, a las 19:30 se proyectará Growth of the soil, un drama de época del interesante director Hans Petter Moland, que cuenta una historia atravesada por las identidad geográfica, donde el vínculo con la tierra termina siendo clave en las relaciones entre humanos.

Para la noche, una de las películas que forman los homenajes de este año: El acto en cuestión de Alejandro Agresti, que se verá a las 23:00 en el Ambassador 2. La película es considerada una de las mejores producciones argentinas de fines del Siglo XX.

Ads

Finalmente se puede cerrar la jornada las 23:59 en el Ambassador 1 donde se proyectará La virgen de la tosquera de Laura Casabé, la película de horror basada en textos de Mariana Enríquez es uno de los grandes éxitos del cine argentino de este año.

Ads