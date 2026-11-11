El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón recibe inscripciones para su sede de Mar del Plata, que funciona en el Teatro Tronador. Ana María Ghisoli, coordinadora local, explicó en el streaming de El Marplatense cómo es la cursada y ofreció orientar en persona a quienes necesiten ayuda con el formulario.

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En Danza, la sede dicta el ciclo básico y ofrece ingresos a primero y tercer año. Ghisoli indicó que para primero se requiere una edad mínima de ocho años y que a los once se puede postular a tercero. La cursada es de lunes a viernes y el ingreso requiere un examen. Quienes completan el ciclo en Mar del Plata y quieren seguir en Buenos Aires deben rendir una nueva evaluación.

La Academia Orquestal requiere conocimientos previos del instrumento. Según explicó la coordinadora, la postulación incluye un video con el repertorio indicado para la prueba. En Caracterización Teatral, que vuelve a ofrecerse en la ciudad, se pide acreditar formación en peluquería y maquillaje. La convocatoria oficial también incluye Canto para el ingreso a la tecnicatura.

Ghisoli recordó que se trata de una institución pública y que la cursada es gratuita. Los formularios y los requisitos de cada carrera están en la sección «Inscripciones 2027» del sitio del Teatro Colón. Para quienes prefieran consultar en persona, la coordinadora atiende en el Tronador de lunes a viernes, de 14 a 19.

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