Después de cantar frente al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, Abel Pintos compartió sus sensaciones en una entrevista con Radio Mitre. El artista describió el encuentro como un momento “hermoso” y destacó la cercanía del Pontífice, su atención a los presentes y el clima de paz que se vivió durante la jornada.

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“Como hombre de fe y católico, poder estar presente en un momento así con una figura así tenía mucho significado para mí”, explicó. También resaltó la manera en que León XIV siguió los testimonios y escuchó la música: “Estuvo muy atento a todo lo que pasaba alrededor”.

Uno de los momentos centrales fue la interpretación de La llave, la canción que Pintos propuso para la ocasión. Según contó, había manifestado su disposición a cantar otra obra si la organización lo consideraba más apropiado, pero finalmente se mantuvo su elección.

El músico explicó que tiene una conexión especial con esa composición y que la experiencia le permitió descubrirla desde otro lugar. “La canción de alguna manera se desnudó y se resignificó”, señaló. Incluso contó que recibió mensajes de personas que le dijeron que nunca habían escuchado La llave con ese sentido. La interpretación fue compartida con el coro del Cottolengo, con cuyos integrantes había trabajado previamente.

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Pintos también reveló que le hicieron llegar al Papa una guitarra especialmente confeccionada para la ocasión. Se realizaron tres instrumentos con una edición dedicada a León XIV, que incluía su nombre, el de Abel, el símbolo del Vaticano y el sol de la bandera argentina. Una fue enviada al Pontífice a través de la Nunciatura, otra quedó en manos del cantante y la tercera fue destinada al Cottolengo.

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Durante la entrevista, el artista reflexionó además sobre el mensaje social de la visita y destacó, por encima de todo, la coherencia entre las palabras y las acciones del Papa. Para Pintos, la experiencia dejó una invitación a profundizar el compromiso con los demás: “Con orar no basta, la acción es mucho más importante que la oración”.

En ese sentido, puso el foco en la solidaridad como una forma de acercamiento y comprensión del otro, más allá del gesto material de dar. También compartió una frase que le transmitió una persona que trabaja en el Cottolengo y que le pidieron ayudar a difundir: “En el Cottolengo no sufrimos la discapacidad. En el Cottolengo vivimos con alegría”.

El cantante amplió esa reflexión al señalar que existen vulnerabilidades visibles y otras que no lo son, y que muchas veces pueden estar en las personas con las que compartimos el trabajo, la casa o la calle. Un gesto amable, el respeto y la atención hacia los demás también pueden marcar una diferencia, sostuvo.

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Antes de despedirse, Pintos dejó una reflexión sobre lo que debería quedar después de la visita de León XIV: “Ojalá que entre todos podamos lograr que esto no sea un amor de verano y que podamos aplicar un poco todo lo aprendido”.