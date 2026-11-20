Abel Pintos invitó a Valentina Alfonso y a Emanuel a cantar con él en el Teatro Gran Rex, en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta se conoció el jueves 19 de noviembre, cuando el Pequeño Cottolengo Don Orione difundió un video en el que los dos jóvenes escuchan el mensaje del artista y se enteran de la sorpresa.

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Valentina, de 18 años y vecina de Burzaco, describió la invitación como “una bendición”. Emanuel agradeció la posibilidad de volver a cantar con el músico. En la grabación, el cantante también les mandó un saludo a sus compañeros del coro y de la orquesta y les adelantó que volvería a visitar la institución.

Los tres habían cantado juntos el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV visitó el Cottolengo en el partido bonaerense de Almirante Brown. Durante la jornada, el pontífice se reunió con trabajadores y residentes, escuchó sus testimonios y agradeció la bienvenida musical.

La participación de Valentina empezó a gestarse en los Juegos Bonaerenses. Su actuación en la categoría de canto llamó la atención de la directora de Arte del Cottolengo, que la invitó a sumarse a los preparativos para la visita. Los ensayos arrancaron en septiembre y llegaron a realizarse tres veces por semana a medida que se acercaba el encuentro.

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