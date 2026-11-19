La localidad de General Pirán será escenario este viernes a las 17:00 del preestreno de La noche que nos espera, un largometraje de ficción de comedia dramática escrito y dirigido por el marplatense Diego Adrián De Llano. La función se realizará en el Centro Cultural, en el marco de las actividades de la Fiesta Provincial de la Avicultura.

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Filmada íntegramente en el partido de Mar Chiquita, la producción busca reflejar la identidad, los personajes y los paisajes de la región. El elenco está encabezado por figuras de trayectoria nacional como Norman Briski, Melina Petriella y Matías Alé, junto a la participación especial del referente local Jorge Paredi y vecinos de la zona que fueron seleccionados mediante convocatorias de casting.

La trama presenta un retrato coral de una comunidad que, durante unas pocas horas, parece detener su ritmo habitual para atravesar dos acontecimientos simultáneos en un mismo sábado: la final deportiva más importante en la historia del Club América y el casamiento más esperado del año.

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Mientras el pueblo se prepara para una noche especial, comienzan a surgir secretos, pasiones y situaciones inesperadas que alteran la rutina cotidiana y ponen en escena los vínculos entre los habitantes.

Al referirse a la propuesta narrativa, el director Diego Adrián De Llano explicó: “Me interesa ese lugar en el que el humor y la emoción conviven sin anunciarse. Lo absurdo de ciertas situaciones y la manera en que defendemos nuestras pequeñas certezas pueden resultar graciosos, pero también revelan algo profundamente humano”.

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Además de contar una historia vinculada con la vida de una comunidad, la película incorpora las calles, los espacios públicos y los paisajes rurales de Mar Chiquita como parte fundamental del relato. La propuesta busca reforzar el sentido de pertenencia y poner en valor la identidad local a través de una producción cinematográfica realizada íntegramente en el distrito.

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La presentación tendrá, además, un significado especial para General Pirán, ya que se realizará durante el año del centenario del Club América, una institución fundamental en la vida social y deportiva de la localidad y a la que el largometraje rinde homenaje desde la ficción.

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