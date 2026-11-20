Más de 200 chicos y adolescentes de la región participarán este domingo 22 de noviembre del IV Encuentro de Bandas y Orquestas del Sudeste. La jornada se realizará en el Polideportivo Municipal Las Heras, ubicado en avenida Fortunato de la Plaza 8438, en el marco de los festejos por el Día de la Música.

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La Orquesta Municipal Infanto Juvenil de Mar del Plata, dirigida por Claudio Corradini, compartirá escenario con la Orquesta Escuela de Batán, que forma parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata y está a cargo de Belén Benavente. Desde el Partido de La Costa llegarán Mar de Melodías y Sonidos del Mar, ambas dirigidas por Nerwin Naranjo.

Cada agrupación interpretará el repertorio que preparó durante los últimos meses. El encuentro permitirá que los jóvenes conozcan el trabajo de otras orquestas escuela y que el público escuche en vivo lo que aprendieron durante el año.

La actividad comenzará a las 16. Se recomienda llevar sillitas, reposeras o lonas para disfrutar de las presentaciones.

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