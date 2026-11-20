La agrupación marplatense Espiral ofrecerá un concierto acústico este sábado 21 desde las 21:00 en Ogham Diagonal (Diagonal Pueyrredon 2995). La propuesta incluirá versiones de clásicos del pop y el rock nacional e internacional, interpretadas con guitarras, cajón y diferentes percusiones.

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La formación está integrada por Gisela Cabrera (voz y guitarra), Nathalia Zapata (voz), Agustín O'shee (percusión) y Ariel Hernán (voz y guitarra). Los músicos prepararon un espectáculo de formato íntimo, con arreglos especialmente pensados para generar un clima cálido y cercano.

El repertorio de la noche incluirá canciones de artistas como Gustavo Cerati, Mon Laferte, Robbie Williams, Coti, Andrés Calamaro, JAF, Fito Páez, entre otros, más algunas sorpresas.

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De esta manera, Espiral propone una noche para recorrer distintas épocas y estilos del pop y el rock a través de interpretaciones acústicas, con clásicos reconocidos y algunas sorpresas para el público.

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