La ciudad de Baradero comenzó a vivir la previa de uno de los acontecimientos musicales más esperados del próximo verano. Este lunes se puso en marcha la venta presencial de entradas para Rock & Folk, el nuevo festival impulsado por Plan Divino, la productora de Abel Pintos y Marcelo Gonzalez, que se realizará el 23 de enero de 2027 en las instalaciones del Club Atlético Baradero.

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La propuesta despertó un importante interés entre los vecinos, que desde las primeras horas de la mañana se acercaron para adquirir sus localidades. Según explicó Nicolás, integrante de Cero Producciones, empresa encargada de la organización local en coproducción con Plan Divino, la convocatoria comenzó desde muy temprano.

"Desde las 6 de la mañana mucha gente ha venido ya a comprar", señaló el productor, quien destacó las expectativas generadas por esta primera edición, aunque aclaró que todavía no contaban con un balance definitivo de las entradas comercializadas.

Para esta instancia de venta física se dispusieron 2.000 localidades, distribuidas en partes iguales: 1.000 destinadas a socios del Club Atlético Baradero y otras 1.000 para el público general.

El festival marcará, además, un esperado reencuentro entre Abel Pintos y el público baraderense, después de cuatro años sin presentaciones del reconocido artista en la ciudad. Su regreso constituye uno de los principales atractivos de una jornada que buscará reunir diferentes propuestas musicales en un mismo escenario.

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"Ya hace cuatro años que Abel no estaba en Baradero, así que es una expectativa muy alta", expresó Nicolás al referirse al entusiasmo que genera la vuelta del cantante.

La programación incluirá también las actuaciones de Coti, Cruzando el Charco, Aire y cuatro bandas locales, que tendrán la oportunidad de formar parte de un espectáculo de gran convocatoria.

Rock & Folk representa una nueva apuesta de Plan Divino por desarrollar un festival propio, con Baradero como escenario de su primera edición. La participación de artistas locales también permitirá integrar la escena musical de la ciudad a una propuesta de mayor alcance.

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Desde Cero Producciones remarcaron que las expectativas son elevadas, tanto por el regreso de Abel Pintos como por el interés que despertó el anuncio del festival y que ya comenzó a reflejarse en los puntos de venta.

De esta manera, Baradero se prepara para recibir el 23 de enero una nueva cita musical, con una propuesta que combina figuras reconocidas de la música argentina, talentos locales y el entusiasmo de un público que, a dos meses del espectáculo, ya comenzó a asegurar su lugar.