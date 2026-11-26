La artista marplatense Lucía Silva obtuvo el premio a Mejor Show Internacional en el United Solo Theatre Festival de Nueva York, uno de los encuentros más importantes del mundo dedicados al teatro unipersonal. El reconocimiento coronó su gira por Estados Unidos, en la que estuvo acompañada por el pianista Horacio Soria.

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La distinción fue entregada el domingo 22 de noviembre durante la ceremonia de clausura del certamen, realizada en Theatre Row, en pleno Manhattan. El festival reunió a más de 60 producciones de diferentes países y también reconoció a figuras de la escena estadounidense como Billy Crystal y Kathryn Grody.

“Por Culpa del 14G” tuvo su estreno neoyorquino el 14 de noviembre, con una ovación de pie por parte del público. El espectáculo narra la experiencia de una mujer que viaja desde Buenos Aires hacia Nueva York, a través de una combinación de géneros musicales, recursos teatrales y humor.

Durante su estadía, Silva también se presentó en el Consulado General de la República Argentina y en Birdland, uno de los clubes de jazz más reconocidos de Estados Unidos. En este último interpretó “Balada para un loco”, de Astor Piazzolla, llevando la música argentina a uno de los escenarios emblemáticos de Nueva York.

La obra, estrenada en 2019, ya había recibido importantes reconocimientos en el ámbito local, entre ellos el Premio Estrella de Mar 2020 a Mejor Espectáculo Musical Marplatense y el premio a Producción Integral en 2021, además de una nominación a los Premios Hugo Federal.

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Con una trayectoria que incluye trabajos junto a Norma Aleandro, presentaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires y actuaciones en Italia, Grecia y Kenia, Silva proyecta una nueva etapa profesional.

Entre sus próximos objetivos se encuentran finalizar su disco de jazz, realizar nuevas funciones de su unipersonal en Nueva York y comenzar la preproducción de un álbum dedicado al tango.

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