El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Antonio Grimau, quien falleció este martes 20 de octubre a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que recordó su extensa carrera y su aporte a la cultura nacional.

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El intérprete, reconocido por sus papeles en exitosas telenovelas y producciones teatrales, había permanecido internado durante varios días. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento.

A través de un comunicado, la entidad expresó: “A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”. Además, acompañó a sus familiares, amigos y colegas en este momento de dolor.

De sus primeros pasos en el teatro a convertirse en un galán de televisión

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Antonio Grimau nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de Antonio Rebolini. Su acercamiento a la actuación comenzó a los 16 años, cuando respondió a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, ubicado en el barrio porteño de Almagro.

Posteriormente, se formó con Juan Carlos Gené y desarrolló una carrera que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de las ficciones argentinas.

Entre sus trabajos televisivos más recordados se encuentran Trampa para un soñador, Dos a quererse, Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje y Valientes. También participó en producciones como Vidas robadas, Herederos de una venganza y Solamente vos.

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Su interpretación de Sandro y los reconocimientos a su carrera

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez en su etapa adulta en la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano. Su actuación le permitió obtener el Premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

En el cine, participó en películas como La Mary, Los orilleros, Caballos salvajes y La maestra normal. En teatro, integró elencos de obras como Los invertidos, Hamlet, El avaro y El anatomista, además del musical Hello, Dolly!.

En 2005, recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.

Una trayectoria que se mantuvo activa hasta sus últimos meses

Grimau continuó vinculado con la actividad artística durante 2026. Entre sus últimos trabajos se destacó su participación en Vamo’ los pibes, una propuesta teatral que compartió con Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro.

Su fallecimiento representa una pérdida para la cultura argentina, luego de una trayectoria que atravesó diferentes generaciones de espectadores y dejó personajes recordados en la televisión, el cine y el teatro nacional.