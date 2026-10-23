La compañía independiente El templo, oriunda de Tandil, presentará la obra Adiós mundo clown este sábado 24 a las 21:00 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), como parte de una gira autogestionada con la que el grupo busca acercar su propuesta teatral a nuevos públicos.

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La historia sigue a Chichifo, un payaso tradicional de pista que carga con una condena heredada de sus antepasados: repetir incansablemente una rutina circense que consiste en subir una pelota gigante por una rampa inclinada.

A partir de esta acción, la obra construye un vínculo entre el circo clásico, el mito griego de Sísifo y el pensamiento del filósofo Albert Camus sobre el absurdo. La puesta aborda así la repetición como condena, el desgaste que provoca la rutina y la búsqueda de libertad, a través de una combinación de humor y tragedia.

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La propuesta cuenta con dramaturgia y actuación de Javier Lester Abalsamo y Francisco Spaccarotella, la asistencia de Joaco Borches y la dirección general de Esteban Calvo.

En su paso por Mar del Plata, el grupo presentará una versión adaptada al formato de gira, que mantiene como eje el cruce entre el lenguaje circense y la reflexión filosófica. La obra propone una mirada sobre las acciones cotidianas que se repiten y la posibilidad de encontrar un sentido propio frente a ellas.

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