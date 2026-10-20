El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio a conocer su programación completa para la edición 2026, con una amplia selección de producciones nacionales e internacionales que abarca largometrajes, cortometrajes, obras en desarrollo y retrospectivas dedicadas a figuras destacadas de la historia del cine.

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La película encargada de abrir el encuentro será Caballo salvaje nueve (Wild Horse Nine), del director estadounidense Martin McDonagh. La producción, realizada en Estados Unidos en 2026, tiene una duración de 118 minutos. El cierre estará a cargo de Borges and Me, de Marc Turtletaub, una película de 109 minutos coproducida por Reino Unido, Holanda, Bélgica y Estados Unidos.

Entre las principales secciones competitivas se encuentran las de largometrajes y cortometrajes internacionales, latinoamericanos y argentinos. La Competencia Internacional de Largometrajes reúne 14 títulos, entre ellos Ink, de Danny Boyle; Elsinore, de Simon Stone; Children Untold, de Miwa Nishikawa; y Un precio que tenemos que pagar, de Ricardo Preve, una coproducción entre Argentina y Vietnam.

La producción latinoamericana también tendrá un lugar central, con 14 largometrajes que representan distintas cinematografías de la región. Entre las películas seleccionadas figuran Narciso, de Marcelo Martinessi; El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso; En el fondo está mamá, de Ana Laura Calderón; y Winnipeg, el barco de la esperanza, de Elio Quiroga y Beñat Beitia. La sección argentina, por su parte, incluye títulos como Cinco mil brazadas, de Gabriel Bendersky; Cuero, de Joaquín Cambre; Perfume, de Lucía S. Ruiz y Andrea Testa; y El Diego que nadie vio, de Román Cárdenas.

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La programación se completa con distintas secciones de Panorama, que incluyen cine de autores, nuevos realizadores, películas premiadas en grandes festivales, producciones españolas, cine contemporáneo israelí y una selección dedicada a las cinematografías nórdicas. También habrá espacio para el cine de género, con la sección Hora Cero, y para el público infantil y juvenil, con propuestas como Shaun el cordero: El monstruo de Mossy Bottom y Viva Carmen!.

Uno de los apartados destacados será Mar del Plata Classics, que reunirá homenajes y proyecciones de películas emblemáticas. La selección incluye reconocimientos a Emilio Kauderer, Alejandro Agresti y Natalia Oreiro, además de un homenaje al director polaco Andrzej Wajda y otro al cineasta Héctor Babenco. También se proyectarán clásicos argentinos como La casa del ángel, de Leopoldo Torre Nilsson, y películas que cumplen 50 años de su estreno, entre ellas No toquen a la nena, de Juan José Jusid.

Las proyecciones especiales incluirán producciones argentinas como El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; La virgen de la tosquera, de Laura Casabé; Parque Lezama, de Juan José Campanella; y Yo, Narciso, de Adrián Suar. También formará parte de la selección HUELLAS. A 50 años del golpe en Mar del Plata, de Lucho Gargiulo, una obra centrada en la memoria local.

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Por último, las funciones institucionales darán lugar a películas y cortometrajes seleccionados en festivales nacionales, muestras de escuelas de cine y programas especiales. Entre ellos se encuentran la Muestra ENERC, Historias Breves–Blood Window, Pantalla UBA, la muestra de NewFilmmakers Los Angeles y Palermo Proyecta. La programación incluye, además, la sección En Tránsito, destinada a proyectos en desarrollo, con seis producciones de Argentina y otros países.

MIRÁ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA.