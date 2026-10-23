La 21ª edición de la Feria del Libro de Mar del Plata Puerto de Lectura quedó inaugurada en el Centro Cultural Estación Terminal Sur (Sarmiento 2685). Organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), la propuesta continuará hasta el 1 de noviembre, de 14:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.

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Durante diez jornadas, las salas Victoria y Alfonsina serán escenario de presentaciones de libros, talleres infantiles, encuentros de poesía, debates históricos, transmisiones de radio en vivo y firmas de ejemplares de autores locales y nacionales.

La programación de apertura comenzó con un taller lúdico de collage para niños, a cargo de Paloma Noemí Brizuela y Sofía Yamila García. La jornada continuó con actividades vinculadas a los Juegos Bonaerenses y una disertación de Silvio Tomás Bernstein sobre los procesos de creación literaria.

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Más tarde, Alicia Prosperi presentó su libro Piedra libre para..., acompañada por Miriam Celeste Giménez. Por su parte, Montserrath Oteguí compartió su obra Lo infinito de un verbo en una actividad moderada por Karina Freire.

Hacia el cierre de la primera jornada, la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) presentó el título Flujos, fronteras, focos, con la participación de Ramiro Segura, María Laura Canestraro, Federico Lorenzo Valcarce y Claudia Mikkelsen.

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Otra de las actividades destacadas estuvo a cargo de Alexandra Kohan, quien abordó su obra El libro del dinero. Entre el don y la materialidad en un panel coordinado por Vanesa Baur.

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El cierre de la jornada estuvo marcado por una jam literaria participativa guiada por Raly Haurat, que sumó una propuesta de intercambio y creación colectiva a la programación inaugural.

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