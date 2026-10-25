Mar del Plata vuelve a convertirse en un punto de encuentro para la literatura con la 21ª edición de la Feria del Libro, que comenzó el 23 de octubre y continuará hasta el 1 de noviembre. Durante diez días, la ciudad recibe a escritores, periodistas, investigadores y referentes de la cultura que presentan sus publicaciones y comparten encuentros con los lectores.

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Entre los nombres más destacados de esta edición aparece Reynaldo Sietecase, reconocido periodista, escritor y conductor radial, quien participará el sábado 31 de octubre a las 18.30 en la Sala Victoria. Allí presentará su libro Cabrón, en una conversación moderada por Fabrizio Zotta.

Ese mismo sábado 31 de octubre, a las 17.30, será el turno de Julia Mengolini, periodista, abogada y escritora, quien llegará con Las caras del monstruo. La presentación se desarrollará en la Sala Victoria y estará moderada por Andrea Pérez Calle.

Otra de las figuras relevantes es Federico Jeanmaire, novelista argentino de reconocida trayectoria, ganador del Premio Clarín de Novela en 2009. Su participación tuvo lugar el sábado 24 de octubre, cuando presentó La niña que leía sentada en el piso, acompañado por Milena Bracciale Escalada y Mónica Bueno.

La programación también incluye a Alexandra Kohan, psicoanalista y ensayista, quien presentó el viernes 23 de octubre El libro del dinero. Entre el don y la materialidad. La actividad estuvo moderada por Vanesa Baur y propuso un acercamiento a las relaciones entre el dinero, los vínculos y la subjetividad.

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Por su parte, Edgardo Esteban, periodista, escritor y excombatiente de Malvinas, participará el lunes 26 de octubre a las 18.30 en la Sala Victoria. Presentará La última batalla, una obra vinculada con la guerra, la identidad y la memoria, en un encuentro moderado por Carlos Aletto y Flavio Diez.

El teatro también tendrá su espacio con la presencia de Carlos Rottemberg, uno de los productores teatrales más reconocidos del país y una figura estrechamente vinculada con la actividad cultural marplatense. El jueves 29 de octubre, a las 18.30, presentará Pasen y lean: 50 años de teatrista y algo más, con la moderación de Marcelo Pasetti.

Entre las propuestas también sobresale Maritchu Seitún, psicóloga y autora especializada en crianza y desarrollo infantil, quien participará el sábado 31 de octubre a las 15.30 en la presentación de Tan distintos como iguales, junto con Sofía Chas.

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El lunes 26 de octubre, a las 17.30, Flor Monfort, periodista y escritora, presentará Diario del insomnio, mientras que este domingo 25 de octubre, a las 18.30, Alconada Mon dará a conocer Topos. La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones.

La agenda se completa con otras voces de la literatura contemporánea, como Laura Cukierman, quien presentará La forma del derrumbe el martes 27 de octubre, y Luciana De Luca, que llegará el domingo 1 de noviembre con Pez, piedra, pájaro.

Más allá de las figuras de alcance nacional, la Feria del Libro también reserva un lugar importante para los autores locales, las editoriales independientes y las publicaciones vinculadas con la historia y la identidad de Mar del Plata.

En ese sentido, la programación incluye presentaciones de investigaciones sobre el pasado de la ciudad, propuestas de literatura infantil, encuentros de poesía, talleres de escritura y actividades impulsadas por la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM).

Las actividades se desarrollan en las salas Alfonsina y Victoria, con una agenda que busca acercar la literatura a públicos de distintas edades e intereses.

Con reconocidos nombres del ámbito cultural argentino y una amplia participación de escritores de la región, la 21ª Feria del Libro de Mar del Plata continúa consolidándose como un espacio para descubrir nuevas publicaciones, intercambiar ideas y fortalecer el vínculo entre los autores y sus lectores.