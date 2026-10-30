El actor y dramaturgo Gustavo Garzón estuvo en Mar del Plata a modo de anticipo de lo que será la próxima temporada de verano, donde se presentará con la obra Un hombre solo es demasiado para un hombre solo, propuesta de tono íntimo y reflexivo que aborda la soledad, el amor en la madurez y la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la vida, y que subirá a escena los lunes de enero y febrero a las 21:00 en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746). “Se van a encontrar con una sala hermosa y con un actor que lo va a dar todo, a entregar toda su humanidad y compartirla con el público”, contó el protagonistas y autor en diálogo con El Marplatense.

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En su visita a la sala donde hará temporada, Garzón se mostró “muy sorprendido, muy emocionado”, y calificó a las instalaciones del Teatro Tronador BNA como “muy modernas, con una gran acústica”. En ese sentido reconoció que “hay mucho cuidado y mucho cariño. Me genera una gran responsabilidad: hay que estar a la altura de las circunstancias. Espero poder honrar este lugar y esta invitación”.

La trama del espectáculo gira en torno a Joaquín, un hombre de 70 años que atraviesa una profunda crisis personal. Sin embargo, su vida toma un rumbo inesperado cuando descubre que las oportunidades de enamorarse y reinventarse no tienen fecha de vencimiento. La propuesta cuenta con dramaturgia del propio Garzón, dirección general de Julia Morgado y la actuación protagónica de Victoria Baldomir. A través de una historia personal, la obra invita a reflexionar sobre los vínculos, el paso del tiempo y el coraje necesario para apostar a nuevos comienzos.

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El protagonista reconoció que la puesta de la obra estaba pensada para una sala más pequeña, y que ahora con el escenario del Tronador habrá que “pensar una nueva escenografía”. Garzón resaltó: “Esto es muy grande, hay que darle relieve, volumen, dimensión. Hay que adaptarse al espacio en el que estamos, así que no sé con qué me voy a encontrar. Yo sé lo que tengo que decir y cómo lo tengo que decir, pero el entorno y el marco no lo sé, hasta a mí me va a sorprender”.

-¿Cómo se siente escribir a partir de la historia propia? ¿Hay distanciamiento del personaje o siempre estás involucrado?

Yo escribí bastante tiempo, siempre escribí ficción, y en un momento no pude escribir más ficción y solo podía escribir sobre mí mismo. Renegué de eso -de eso también habla la obra- hasta que un día dije: “Bueno, si lo único que puedo escribir es sobre mí mismo, ¿de qué voy a escribir si no es de lo que conozco? Nada mejor puedo contar que las peripecias y los laberintos de la confusión de mi propia vida”. Entonces me dispuse a hacerlo y, una vez que empecé, arranqué, lo disfruté muchísimo y ya no me preocupa si es ficción o no es ficción. La obra es una mezcla de ficción y no ficción, pero estoy muy contento. Habrá quien pueda decir que no es arte porque tiene una cosa muy autobiográfica y el arte está en la creación, en la invención. Pero a la vez también se puede decir que es una obra muy valiente, porque sé que hay que animarse a decir lo que yo digo acá; me expongo mucho y pago el precio de esa exposición. Así que ojo con el biodrama, que es un lindo género.

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Los lunes de enero y febrero, Garzón se presentará en el Teatro Tronador BNA.

-¿Se puede medir lo que es el arte? ¿Hay alguien que lo pueda evaluar?

No, pero todo el mundo habla y opina. Este debate entre la ficción y la no ficción atraviesa la literatura, el teatro, el cine... Por supuesto que hay posturas encontradas: hay quien dice que en lo autobiográfico no hay creación ni arte, otros dicen que sí, y otros dicen que solo interesa lo que está basado en hechos reales. Le ponen a un libro “basado en hechos reales” como si le agregaran mérito, pero ¿cuál es el mérito? No hay ni mérito ni desmérito. Escribir es escribir, actuar es actuar; te puede interesar más o menos lo que ves, pero no importa si es ficción o no ficción, el tema es que logres capturar la atención del espectador. Si vos lográs capturar esa atención con armas nobles, para mí está logrado el objetivo. Después que cada uno opine lo que quiera, pero lo que me gusta es tener a la gente atenta y yo sé que la tengo atenta.

-Sabemos que Joaquín, el protagonista, está inspirado en vos. El personaje que interpreta Victoria Baldomir, tu compañera en el escenario, ¿está inspirado en alguien?

Sí, ella hace tres personajes: hace de la psicóloga, de mi mujer y de mi enamorada. Es una síntesis de todas las mujeres y psicólogas de mi vida. Usé cosas de una, de otra... casi todo lo que ella dice son cosas que yo escuché, tanto de mi mujer como de mi enamorada o de mi psicóloga. En general son cosas que a mí me han dicho o que he escuchado, no hay mucho invento en esto.

-¿Te generó algún problema con alguna de estas mujeres de tu pasado el escribir sobre ellas?

Sí, me generó, pero prudentemente. La madre de mis hijos ya falleció. Después, a la mamá de mi otro hijo le dije: “Che, ¿cuándo vas a ver la obra?”. Y me dijo: “¿Cómo te creés que voy a ver una obra en la que decís que te enamoraste por primera vez a los 70 años?”. Le dije: “No, pero es ficción”. Y me respondió: “¿Qué ficción? Te conozco. Ni en pedo voy a ir a verla”. Tenía también un poco de cuidado por mis hijos porque cuento cosas de mi sexualidad. La primera espectadora fue mi hija, que es muy crítica y una gran observadora de teatro. Vio mucho teatro en su vida e hizo teatro, entonces la invité sola a ver un ensayo, antes de que la vea el público. Me pareció una cosa que tenía que medir con ella.

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-¿Es tarde para enamorarse? ¿Hay edad para el enamoramiento o agarra en cualquier momento? ¿Y se sufre igual por amor a los 20, a los 30 o a los 70?

Sí, por lo menos en mi experiencia. No se aprende, no hay receta ni remedio. Cada uno sabrá, pero en mi experiencia sí. Tal vez uno siempre está tratando de aprender para no volver a sufrir y desea no volver a sufrir, pero si no enfrentás el riesgo del amor... Claro, es fácil decir “si no enfrentás el riesgo no vas a sufrir”, pero cuando uno se enfrenta al riesgo y decide jugar a fondo, te puede salir bien o te puede salir mal, pero creo que hay que vivirlo igual. Cuando te pasa el tren, tenés que subir, no se puede huir. Hay que subirse; después, qué sé yo, te caés del tren, pero si lo dejás pasar te vas a arrepentir por cobarde toda la vida.

-¿Qué aporta Julia Morgado, la directora? ¿Cómo hizo para captar tu guión y tu idea?

Muchísimo. El texto no tenía teatralidad; ella le aportó la teatralidad, la dinámica, el ritmo, la música, la imaginación, el trabajo... Fue enorme. También me ayudó en la escritura, me escuchó pacientemente durante mucho tiempo. Al principio iba a ser un unipersonal, pero cuando me di cuenta de que era más lindo actuar con otro que solo, la llamé a Vicky. Pero Julia es fundamental. Es increíble cómo tan joven tiene esa cabeza muy teatral.

-¿Qué parte de tu carrera es la que más te gusta: estar arriba del escenario o estar atrás escribiendo?

Las dos. Tal vez escribir es lo que más me guste, pero actuar, cuando me gusta lo que hago, me encanta, me fascina.