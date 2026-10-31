Hoy de 16:00 a 19:00 se realizará Expo Fierté en el foyer del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280), una propuesta abierta a todo público y con entrada libre y gratuita, que tendrá como actividad central la presentación oficial en Mar del Plata del cortometraje Fierté, realizado por un equipo de cineastas independientes de la ciudad.

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La jornada también contará con una feria artística, una performance, música, pintura en vivo, espacios interactivos y una muestra fotográfica. De esta manera, la exposición reunirá distintas expresiones y disciplinas en un mismo espacio.

Fierté es un cortometraje de un minuto de duración, rodado durante marzo y abril. Desde su realización, la película comenzó un recorrido por festivales de cine, donde obtuvo reconocimientos tanto en Argentina como en el exterior.

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En el ámbito nacional, fue distinguida en Córdoba y recibió dos reconocimientos en Buenos Aires, además de participar en exhibiciones en espacios culturales. En Francia, fue seleccionada entre 733 películas presentadas. Por su parte, en Suecia obtuvo el reconocimiento a Mejor Videominuto correspondiente al mes de junio.

Quienes asistan tendrán la posibilidad de colaborar con la donación de alimentos no perecederos. Lo recaudado será entregado al Teatro Auditorium para su distribución entre centros de jubilados de la ciudad.

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