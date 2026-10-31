El auditorio del Museo MAR (López de Gomara y la costa) será escenario hoy y mañana de la EXPOCEAC 2026, el festival audiovisual organizado por el Centro de Arte y Ciencia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Mar del Plata. La propuesta incluirá documentales, cortometrajes y producciones vinculadas con la cultura y la historia local.

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La programación central de este sábado comenzará a las 15:15 con la proyección de Benjamin: el hombre que amaba los caracoles, un largometraje dirigido por Martín Virgili que recorre la vida de Benjamín Sisterna, cofundador de la firma Havanna y dueño de una de las colecciones malacológicas de caracoles más importantes del mundo.

Luego, a las 16:00, se exhibirá Los últimos, también dirigido por Virgili. El documental tiene un perfil testimonial y retrata la despedida de los pescadores artesanales que trabajaron durante décadas en las tradicionales lanchas amarillas de la banquina del puerto marplatense.

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Antes de las proyecciones principales, durante ambas jornadas se presentarán producciones audiovisuales de corta duración. Entre ellas estará La ingeniera, un corto de animación realizado por Manuel Ullua, con música de Martín Virgili, y Amistad, un cortometraje de Matías Tazza.

La programación se completará con material audiovisual institucional de la UTN Facultad Regional Mar del Plata e intervenciones realizadas por estudiantes de la casa de estudios.

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