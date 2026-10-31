Mar del Plata se prepara para un fin de semana con propuestas para distintos públicos, desde una salida al teatro hasta un recital o una recorrida entre libros. La programación combina actividades gratuitas y espectáculos con entrada.

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Últimos días de la Feria del Libro

La 21ª Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” continuará hasta el domingo 1 de noviembre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey, ubicado en Sarmiento 2685.

Con entrada libre y gratuita, será una oportunidad para recorrer los stands, conocer novedades editoriales y participar de las propuestas culturales antes del cierre de esta edición.

Peretti y D’Elía llegan con “El jefe del jefe”

Para quienes elijan una salida al teatro, Diego Peretti y Federico D’Elía presentarán la comedia “El jefe del jefe” el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre a las 20, en el Centro de Arte Mar del Plata, en San Luis 1750.

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Dirigida por Javier Daulte, la obra es una adaptación de la película The Boss of It All, de Lars von Trier. Las entradas se pueden consultar en la boletería y en los canales de venta del complejo.

Ángela Torres cierra el domingo con música

El domingo 1 de noviembre a las 20, Ángela Torres se presentará en el Arena Mardel Plata, ubicado en Luro y San Juan, como parte de su gira “No Me Olvides Tour”.

La cantante llevará su propuesta pop al escenario marplatense en una de las alternativas musicales del fin de semana. Las entradas se comercializan a través de Venti.

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Moda y solidaridad en el Costa Galana

El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre se realizará el Mar del Plata Fashion Week Primavera–Verano, en el Salón Real del Hotel Costa Galana.

El encuentro reunirá a diseñadores, marcas y nuevos talentos, con la participación anunciada de Benito Fernández y Verónica de la Canal. La recaudación será destinada a FUNDAMI, para acompañar sus obras y proyectos en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.

Entre libros, pasarelas, comedia y música en vivo, la ciudad tendrá opciones para organizar una salida en pareja, con amigos o en familia durante el último fin de semana de octubre.