El ciclo “Rock A Buen Puerto” tendrá una nueva fecha en Mar del Plata con las presentaciones de Amniotika 404 y Rachet. El encuentro será el sábado 24 de octubre, a las 21, en el escenario de la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium, ubicada en el Centro Comercial del Puerto, Diagonal Centro 9. La propuesta, organizada por Kabra Negra Producciones, reunirá sonidos electrónicos, synthwave, darkwave y electropunk.

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Como parte de la previa, Mariano Grassi ofrecerá una presentación en vivo desde las 20 en el hall de la sala Jorge Laureti. Músico, productor y creador del ciclo Oscilaciones, comenzó su recorrido artístico como guitarrista en bandas de punk y grunge de Mar del Plata, antes de profundizar su exploración de los sintetizadores y la música techno.

En los últimos años, Grassi desarrolló composiciones en vivo para obras de teatro, danza-teatro y producciones audiovisuales, además de participar en eventos de música electrónica y proyectos en formato dúo. Su propuesta se caracteriza por la creación musical en tiempo real, adaptada a las particularidades de cada intervención artística.

Amniotika 404 es un proyecto integrado por Rómulo Tamini y Rita Covelli, orientado al synthwave, darkwave y electropunk. Su identidad sonora combina climas densos y agresivos con melodías oscuras. Tamini se desempeña como productor y compositor, con sintetizadores y guitarra eléctrica como parte de su búsqueda musical, mientras que Covelli aporta su experiencia en el arte del movimiento y desarrolla el espacio vocal y la composición de canciones.

La grilla también contará con Rachet, artista, productora y DJ de Mar del Plata. Sus presentaciones combinan ritmos electrónicos con instrumentación en vivo, elementos del rock y la psicodelia. En sus shows está acompañada por Matías Soria en batería y Tomás Alías en guitarra. Entre sus trabajos se encuentran el sencillo “Haga Patria” y el álbum “Playa de los Ingleses”, que incluye “Agua en el Desierto”, junto a El Último Médano.

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Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y pueden conseguirse en Awka Entrenamiento, ubicado en Diagonal Pueyrredón 3324, en la Biblioteca Juventud Moderna, y en Raros Peinados Nuevos, en Don Bosco 1988, planta baja, los lunes, jueves, sábados y domingos. También se pueden adquirir a través de Plateanet.

La producción está a cargo de Kabra Negra Producciones, con Sol Besoytaorube y Agustina Lleonart. Para más información y consultas sobre entradas, se puede contactar a la organización a través de su cuenta de Instagram, @kabranegraproducciones.

El ciclo “Rock A Buen Puerto” continúa así con una propuesta dedicada a la escena independiente y los sonidos electrónicos alternativos, con artistas que exploran distintas vertientes musicales en el escenario y el hall de la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium.

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