A pocas semanas de la puesta en marcha de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la dirección artística confirmó la creación de un nuevo espacio de proyección titulado Pequeños y jóvenes espectadores, enfocado en producciones infantiles y juveniles. Asimismo, la organización dio a conocer los títulos que compondrán las clásicas secciones Hora Cero y Banda Sonora Original, en una programación que combina exponentes internacionales y realizaciones nacionales.

Ads

La nueva sección destinada a chicos y adolescentes incluirá títulos premiados en circuitos internacionales como la coproducción animada Iron Boy (dirigida por el ex animador de Pixar Louis Clichy), las películas francesas Muyi, la legende du village des femmes de Julian Chheng y Viva Carmen de Sebastien Laudenbach, el nuevo trabajo stop-motion de Shaun el cordero El monstruo de Mossy Bottom, y la ópera prima para el público infantil del director neozelandés Andrew Niccol, titulada I, Object, la cual cuenta con las actuaciones especiales de Anna Faris, Karl Urban, Jemaine Clement y Ethan Hawke.

Por su parte, el apartado Hora Cero reunirá cuatro propuestas de género: Ghost in the cell del director indonesio Joko Anwar, el filme de terror nacional No duermas sola dirigido por Talo Silveyra y protagonizado por Agustina Benavides, Paula Brasca, Ignacio Pérez Cortez y Daniel Araoz, la coproducción colombiana Pacífico bajo la dirección de Gonzalo Gutierrez y con un elenco encabezado por Manolo Cardona, Christopher von Uckermann, María Gabriela de Faría y Claudio Cataño, y la adaptación juvenil Le fantome de l'opera, dirigida por Alexandre Castagnetti y protagonizada por Deva Cassell junto a Romain Duris, Julian De Saint Jean y Angela Molina.

Puede interesarte

En tanto, la sección Banda Sonora Original estará integrada por Argentina Stone, el documental de Gabriel Grieco centrado en la cultura rolinga local que cuenta con la participación de figuras como Pity Alvarez, Javier Calamaro y Juanse.

En paralelo al anuncio de la programación, la organización comunicó la extensión del plazo de venta anticipada de packs de entradas hasta el 18 de octubre, ofreciendo opciones de cinco tickets por $15.000 o diez por $25.000 válidas para las salas del Paseo Aldrey y el Cine Ambassador.

Ads

Quienes adquieran estos abonos podrán realizar el canje prioritario entre el 20 y el 26 de octubre, antes de que se habilite la boletería general el 27 del mismo mes, con localidades fijadas en $5000 de manera general y $3000 para estudiantes y jubilados.

Ads