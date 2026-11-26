Mañana, de 10:00 a 16:00, se llevará a cabo en Villa Victoria (Matheu 1851) el Festival Recrearte, una jornada artística inclusiva con entrada libre y gratuita que combinará espectáculos musicales, danza, magia y una feria de emprendedores.

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La propuesta es organizada por el Proyecto de Extensión BandaRed, espacio de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) que desde 2017 utiliza la música como herramienta de encuentro, construcción colectiva e inclusión social, de manera conjunta con la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y la Diplomatura de Extensión en Discapacidad, Accesibilidad, Inclusión e Intervenciones Territoriales de la misma casa de estudios.

Además de las presentaciones sobre el escenario, el predio contará con una feria de emprendedores y diversas intervenciones artísticas orientadas a promover el intercambio comunitario y la visibilización de la diversidad. La conducción del evento estará a cargo del equipo de Mejor chequealo, programa de streaming marplatense dedicado al abordaje de temáticas vinculadas a la salud y la discapacidad.

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La programación contempla propuestas para públicos de todas las edades con la participación de Mauro DJ, Ante la duda, limón -banda que fusiona ritmos murgueros, folklóricos y candomberos-, TalitaKum - Mutarte -ensamble integrado por educadores del Conservatorio Luis Gianneo-, Los Desatados -agrupación musical con más de 15 integrantes en escena-, y Guiando Raíces -conjunto folklórico conformado por personas ciegas, con baja visión y visión funcional-.

Además, serán de la partida Pascual Pellegrini -con un espectáculo de magia-, Te Llevo Flores -banda marplatense de rock-, Pobre Anastassia -trío local de rock-, Club Alma de Bailarín -propuesta de inclusión a través de la danza y el movimiento-, y BandaRed -a cargo del cierre musical de la jornada-.

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