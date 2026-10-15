La banda irlandesa U2 confirmó su regreso a la Argentina con dos recitales programados para el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el estadio River Plate, en Buenos Aires. Las presentaciones formarán parte de la gira mundial The greatest show on earth y contarán con Beck como invitado especial, según anunciaron la agrupación y la productora DF Entertainment.

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El regreso se producirá casi diez años después de sus últimos conciertos en el país, realizados en 2017 en el Estadio Unico de La Plata. La nueva gira acompañará el lanzamiento de Carnaval de luz, el decimosexto álbum de estudio de U2, que saldrá el 13 de noviembre y contendrá doce canciones.

La venta de entradas para los recitales estará disponible a través de All Access, según informó la productora. Por su parte, la banda anunció una preventa exclusiva para suscriptores de U2.com, que comenzará el próximo lunes 19 a las 10:00 y se extenderá hasta el miércoles 21 a las 22:00, con accesos escalonados según el tipo de suscripción.

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Las fechas y condiciones de la venta general para los shows de Buenos Aires deben consultarse en los canales oficiales de All Access y DF Entertainment, ya que pueden diferir de los cronogramas de preventa anunciados por la banda.

Carnaval de luz será el primer álbum de U2 con material completamente nuevo desde Songs of experience, publicado en 2017. El lanzamiento coincidirá con la celebración de los 50 años de la banda, formada en Dublín en 1976.

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El disco incluirá colaboraciones con distintos artistas. Entre ellas figuran The mirror maker, vinculada con Rosalía, y Torn, que contará con la participación vocal de Dolly Parton. También participaron Brian Eno, Martin Garrix, Ryan Tedder y Johnny McDaid en distintas instancias de composición y producción.

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La gira The greatest show on earth comenzará en febrero de 2027 en Ciudad de México y continuará por São Paulo antes de llegar a Buenos Aires. Los recitales argentinos serán parte de las fechas latinoamericanas anunciadas hasta el momento.

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