El Museo MAR ofrecerá este fin de semana dos actividades culturales gratuitas y abiertas a la comunidad en Mar del Plata. La programación comenzará mañana a las 18:00 con la charla De regreso a Oktubre, a cargo del artista visual Ricardo “Mono” Cohen, conocido popularmente como Rocambole, en el marco de los 40 años del lanzamiento del emblemático álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Durante el conversatorio, Rocambole repasará la identidad estética que acompañó a Los Redonditos de Ricota y la vigencia de la obra gráfica asociada con Oktubre, publicado en 1986. El encuentro propone recuperar el recorrido visual de uno de los discos más representativos de la banda y su influencia en la cultura popular argentina.

La programación continuará el sábado a las 16:00 en el hall central del Museo, con Toca cantar, una intervención musical en formato de flashmob impulsada por el colectivo Voces Creativas.

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La propuesta estará dirigida por Julieta Sainz y contará con la participación del Coro Clave de Voz, el Taller Toca Cantar y el Coro Vocakooza. La actividad combinará música y participación colectiva en un formato pensado para el espacio del museo.

El ingreso a ambas actividades será gratuito y por orden de llegada, hasta completar la capacidad del recinto.

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