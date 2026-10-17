“La hora de Astor”, de Radio Mitre Mar del Plata, fue nominado al Martín Fierro Federal
Emitido por Radio Mitre Mar del Plata, el programa cuenta con la conducción y la producción musical de Marcelo Gobello. La ceremonia se realizará el 31 de octubre en San Luis.
La hora de Astor, el programa de Radio Mitre Mar del Plata que cuenta con la conducción y la producción musical de Marcelo Gobello, fue nominado a los premios Martín Fierro Federal de Radio, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). El ciclo competirá en la categoría Música Clásica, Ciudadana o Tango, en una ceremonia que se realizará el 31 de octubre en San Luis.
La nominación reconoce la propuesta dedicada a la música y suma una representación marplatense entre las producciones radiales seleccionadas para esta edición de los galardones, que distinguen contenidos informativos, culturales y de entretenimiento de distintas provincias del país.
El reconocimiento a La hora de Astor corresponde a la terna de Música Clásica, Ciudadana o Tango, donde competirá contra El festival de las estrellas (AM Libertad – Rosario - Santa Fe) y Tango vivo (Radio Continental - Córdoba).
La nómina de nominados reúne propuestas de diferentes puntos de la Argentina, con postulaciones de provincias como Misiones, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.
Por Mar del Plata, además, fuero nominados en el rubro Cultural Educativo Calidad en vida de Radio Universidad; en el rubro Interés General Ahí vamos de VorterixMDQ; y en Temas Médicos Calidad en vida de Radio Universidad y La ciencia del sexo de Radio Brisas.