La hora de Astor, el programa de Radio Mitre Mar del Plata que cuenta con la conducción y la producción musical de Marcelo Gobello, fue nominado a los premios Martín Fierro Federal de Radio, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). El ciclo competirá en la categoría Música Clásica, Ciudadana o Tango, en una ceremonia que se realizará el 31 de octubre en San Luis.

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La nominación reconoce la propuesta dedicada a la música y suma una representación marplatense entre las producciones radiales seleccionadas para esta edición de los galardones, que distinguen contenidos informativos, culturales y de entretenimiento de distintas provincias del país.

El reconocimiento a La hora de Astor corresponde a la terna de Música Clásica, Ciudadana o Tango, donde competirá contra El festival de las estrellas (AM Libertad – Rosario - Santa Fe) y Tango vivo (Radio Continental - Córdoba).

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La nómina de nominados reúne propuestas de diferentes puntos de la Argentina, con postulaciones de provincias como Misiones, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.

Por Mar del Plata, además, fuero nominados en el rubro Cultural Educativo Calidad en vida de Radio Universidad; en el rubro Interés General Ahí vamos de VorterixMDQ; y en Temas Médicos Calidad en vida de Radio Universidad y La ciencia del sexo de Radio Brisas.

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