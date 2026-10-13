A cuatro décadas de la edición de “Oktubre”, uno de los discos más influyentes del rock argentino, Mala Sangre prepara un show especial en Mar del Plata para recorrer la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La presentación será el domingo 18 de octubre a las 20 en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.

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El segundo álbum de estudio de Los Redondos fue publicado el 4 de octubre de 1986 y marcó un momento clave en la historia de la banda. Con nueve canciones, el disco construyó una identidad propia a partir de las composiciones de Indio Solari y Skay Beilinson, acompañadas por el universo visual creado por Rocambole.

“Fuegos de octubre”, “Preso en mi ciudad”, “Música para pastillas”, “Semen-Up” y “Jijiji” son algunas de las canciones que forman parte de un álbum que, 40 años después, continúa vigente y atravesando distintas generaciones.

La propuesta de Mala Sangre tiene además un vínculo de larga data con el repertorio ricotero. La banda marplatense nació a fines de 1993 y fue la primera agrupación de la ciudad dedicada a realizar este tipo de homenaje. Con más de tres décadas de trayectoria, amplió progresivamente su repertorio hasta abarcar la discografía de Los Redondos y también canciones inéditas que nunca fueron registradas oficialmente en estudio.

La formación actual está integrada por Yule Gutiérrez en saxo, Catriel Iaconianni en guitarra, Alberto Oliva en voz, Javier Cosmai en bajo, Leo Castiglione en teclados y Rafael Lentino en batería.

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El aniversario de “Oktubre” será así la excusa para una noche dedicada a una obra que combinó rock, poesía y experimentación y que se convirtió en una referencia fundamental de la cultura popular argentina.

El show será el domingo 18 de octubre a las 20 en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650. Las entradas estarán disponibles directamente en la puerta.

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