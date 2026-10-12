Un registro audiovisual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, filmado hace cuatro décadas y perdido durante años, volvió a salir a la luz. Se trata de imágenes capturadas en diciembre de 1985, cuando la banda liderada por el Indio Solari se presentó en Palladium, uno de los espacios emblemáticos de los primeros años del grupo.

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El hallazgo fue dado a conocer a través de un adelanto publicado en YouTube por el cineasta Mariano Mucci. El video muestra fragmentos de aquella presentación y escenas detrás del escenario que permiten acercarse a una etapa poco documentada de la historia de Los Redondos.

La recuperación del material comenzó después de que las cintas fueran encontradas en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Allí permanecieron durante aproximadamente 40 años, hasta que sus descubridores pusieron en marcha un proyecto para restaurarlas y devolverlas a la circulación.

De un proyecto estudiantil a un tesoro del rock nacional

La historia de las grabaciones comenzó en 1985, cuando un grupo de estudiantes de cine, seguidores de la banda, les propuso realizar un videoclip. Los jóvenes trabajaron junto al Indio Solari en el guion de Criminal Mambo, con la intención de explorar nuevas formas de llevar el universo ricotero a la pantalla.

Poco después, los músicos les dieron otra oportunidad: registrar el recital que ofrecieron el 28 de diciembre de ese año en Palladium. Las imágenes quedaron grabadas en formato Super 8, pero con el paso del tiempo las cintas se extraviaron.

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Décadas más tarde, el material fue recuperado y enviado a Madrid para someterlo a un minucioso proceso de restauración cinematográfica. El trabajo incluyó el escaneo cuadro por cuadro en resolución 4K y una posterior edición para sincronizar las imágenes originales, que eran mudas, con el sonido de aquella presentación.

El proyecto está encabezado por Mariano Mucci, Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola, quienes trabajan para reconstruir el registro y recuperar una parte de la memoria audiovisual de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

El backstage y una frase del Indio antes de tocar

El adelanto no se limita a mostrar el recital. También recupera momentos de intimidad de los músicos fuera del escenario, mientras se prueban gorros, bromean y juegan frente a la cámara. En esas escenas suena la Obertura 1812, de Piotr Ilich Chaikovski, una composición que Los Redondos utilizaban como música de presentación antes de sus shows.

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Luego, las imágenes se trasladan al escenario, donde aparece Solari saludando al público con una frase espontánea: “Holita, holita, hola. ¡Qué lindo, carajo!”. Inmediatamente después, la banda comienza a tocar Preso en mi ciudad.

Las secuencias permiten observar a los integrantes del grupo en una época en la que su historia todavía estaba en construcción, antes de que Los Redondos se convirtieran en un fenómeno cultural masivo.

Un fragmento ya había aparecido en televisión

Aunque el conjunto de las cintas permaneció fuera de circulación durante décadas, parte de esas imágenes ya había llegado al público en 1996.

En aquel momento, el programa 220, realizado por Mucci y emitido por ATC, utilizó algunas de las tomas recuperadas para un videoclip de Fuegos de Octubre. La pieza combinaba imágenes de la banda con fragmentos de El acorazado Potemkin, la película muda del cineasta soviético Serguéi Eisenstein.

Esa aparición permitió que una pequeña parte del registro sobreviviera públicamente, aunque todavía no se conocía la dimensión del material que había quedado guardado.

Por ahora, no se anunció la fecha de estreno del documental ni cuándo podrá verse la grabación completa. El adelanto, sin embargo, abrió una nueva expectativa entre los seguidores de Los Redondos, que podrían acceder a imágenes inéditas de una presentación de 1985 y a escenas que muestran al grupo lejos de los escenarios, en los comienzos de una historia que terminaría convirtiéndose en leyenda.