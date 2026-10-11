El Centro Cultural Osvaldo Soriano, ubicado en 25 de Mayo 3108, ofrecerá durante octubre una amplia agenda de actividades culturales en Mar del Plata. La programación, difundida por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), contempla funciones de teatro, música, cine, danza, magia y talleres, con alternativas gratuitas y aranceladas.

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Entre las propuestas con entrada libre y gratuita se encuentra el Ciclo de Expresiones Artísticas, que se desarrollará los jueves 15 y 29, de 14 a 16, con presentaciones de teatro, música y danza. La iniciativa está organizada por el Área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

El sábado 17, a las 20, llegará “Epifanía teatral: La demolición”, una comedia protagonizada por un arquitecto que está a punto de destruir un teatro para construir un centro comercial, hasta que un inesperado encuentro con el fantasma del lugar modifica sus planes. La obra, interpretada por Rodolfo Barone y Marcelo Daniel Bochor, tendrá entradas generales a $15.000, mientras que las anticipadas y para jubilados costarán $12.000.

La programación continuará el sábado 24, a las 19, con “Café Paris”, un espectáculo de teatro musical que combinará actuaciones, danza española y guitarra en vivo. Las entradas generales tendrán un valor de $16.000, con una tarifa reducida de $12.000 para anticipadas y residentes marplatenses.

Por otra parte, el jueves 29, a las 17.30, se proyectará “Brisas del Atlántico - El cine como testimonio vital”, un ensayo documental que recupera imágenes de la vida deportiva y recreativa de Mar del Plata durante un verano de la década de 1930.

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El material fue recuperado a partir de una copia hallada en el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili y posteriormente investigado para reconstruir su contexto histórico. Tras la proyección, el realizador audiovisual Miguel Monforte brindará una charla abierta al público. La actividad será gratuita.

El sábado 31, la programación incluirá dos espectáculos. A las 17 se presentará “El show de El Yasomago - Escapando de los miedos”, una propuesta de magia e ilusionismo destinada a toda la familia. Las entradas generales costarán $15.000, mientras que los residentes abonarán $11.000 y las anticipadas tendrán un valor de $10.000.

Ese mismo día, a las 19.30, será el turno de “Trinchera para tres”, una comedia absurda que narra la convivencia de dos soldados abandonados en una trinchera. Protagonizada por Rodrigo Sosa y Claudio Dante, la obra tendrá entradas generales a $15.000 y una tarifa de $12.000 para estudiantes y jubilados.

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Además de los espectáculos, el espacio municipal mantendrá una oferta de talleres gratuitos destinados especialmente a personas mayores. Los martes, de 9.30 a 13.30, funcionará el Club de Abuelos Narradores, un programa de voluntariado que promueve la narración de cuentos en jardines de infantes municipales.

Los miércoles, de 10.30 a 14, se desarrollará el taller de Expresión Corporal y Teatral para Mayores, mientras que los jueves, de 9 a 12, tendrá lugar “Palabreros que abren camino”, otra iniciativa vinculada con la narración oral y la participación comunitaria.

En cuanto a las actividades aranceladas, los martes, de 14.30 a 16.30, se dictará el Taller de Radioteatro, a cargo del actor y profesor Rodolfo Barone. La propuesta abordará el trabajo vocal, la construcción de personajes y las diferentes herramientas expresivas del relato radiofónico.

Asimismo, los viernes, en el mismo horario, Barone estará al frente del Taller de Teatro para adultos, una actividad que no requiere experiencia previa y propone explorar la actuación mediante el cuerpo, los gestos y la palabra.

Ambas capacitaciones tendrán un costo de $35.000 mensuales o $10.000 por clase.

De esta manera, la programación de octubre reunirá distintas expresiones artísticas y propuestas de formación, con opciones destinadas a públicos de diferentes edades y posibilidades de acceso tanto gratuitas como aranceladas.